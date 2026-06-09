Купившую два мороженых туристку развели на огромные деньги

Николь Энн сказала, что она даже не осознавала, что счет был на 44 евро, пока не посмотрела на квитанцию, потому что «это прозвучало так», как будто официант сказал «14 евро». Американка говорит, что это мороженое «было даже невкусным», назвав его «худшим» из всех, которые она пробовала за 10 дней своего пребывания в Риме.