СК возбудил дело после смертельного взрыва авто в Балашихе

Инцидент случился около 5:30 утра рядом с жилым домом по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Внедорожник модели BMW X3 двигался по территории, когда сработало заложенное взрывное устройство.
Следственный комитет России официально подтвердил факт гибели человека и начало расследования. Главным следственным управлением СК РФ по Московской области уже возбуждено уголовное дело по факту случившегося.
На месте происшествия продолжают работать криминалисты и сотрудники оперативных служб. Специалисты детально осматривают территорию, собирая улики для установления всех обстоятельств преступления.
В ближайшее время эксперты назначат ряд необходимых исследований. Среди них — судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин смерти, а также взрывотехническая, которая поможет определить тип и мощность использованного устройства.
Напомним, ЧП случилось сегодня рано утром в подмосковной Балашихе: около 06:30 в микрорайоне Авиаторов произошел мощный взрыв легковой машины. Водитель погиб. Момент взрыва попал на видео.
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