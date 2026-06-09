ФСБ предотвратила теракт в канун Курбан-байрама в ИК в Ульяновской области

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, злоумышленники являлись сторонниками международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Преступление планировалось совершить в канун праздника Курбан-байрам. В ЦОС ФСБ отметили, что один из осужденных (1985 года рождения) намеревался убить сотрудников исправительного учреждения в период праздника.
«Фигурант… своими действиями пытался пошатнуть устои традиционного ислама», — отмечается в сообщении.