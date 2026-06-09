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Спортивный комментатор Александр Тынгаев погиб от удара током на рыбалке

Украинский спортивный комментатор Александр Тынгаев скончался 8 июня после удара током на рыбалке.

Украинский спортивный комментатор Александр Тынгаев скончался 8 июня после удара током на рыбалке. Ему было 46 лет.

Несчастный случай произошёл 4 июня, пишут украинские СМИ. По предварительным данным, Тынгаев зацепил удочкой высоковольтную линию электропередач и получил мощный удар током.

В ожоговый центр его доставили в критическом состоянии с ожогами более 90 процентов поверхности тела.

Тынгаев с 2004 года работал телекомментатором на украинских каналах, освещал матчи чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Вёл футбольные, баскетбольные и хоккейные трансляции, а также популярные проекты — «Большое спортивное шоу», «Еврофан» и «Клуб чемпионов».

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