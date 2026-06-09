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СКР объяснил установку блокпоста в районе поисков Усольцевых

Блокпост в районе поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, установили, чтобы не допустить посторонних. Это позволило специалистам сосредоточиться на розыске, заявили ТАСС в краевом СКР.

Блокпост в районе поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, установили, чтобы не допустить посторонних. Это позволило специалистам сосредоточиться на розыске, заявили ТАСС в краевом СКР.

«В результате на поисковые мероприятия семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье посторонних лиц допущено не было. Это дало возможность специалистам спокойно проводить поиски», — уточнили в ведомстве.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью в конце сентября 2025 года ушли в поход в урочище «Буратинка», после чего перестали выходить на связь. 2 октября в окрестностях поселка нашли их автомобиль. Активную фазу поисков завершили в том же месяце. Повторные поиски проводились в январе и мае 2026-го. СКР исключает версии о побеге или похищении семьи.