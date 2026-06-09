Краевой суд отменил оправдательный приговор бывшему следователю из Чайковского

В апреле этого года Чайковский городской суд признал Александра Чакина невиновным в связи с отсутствием в его действиях составов преступлений и признал за ним право на реабилитацию. В пресс-службе Пермского краевого суда напомнили версию следствия по предъявленным обвинениям.