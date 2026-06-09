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Расплата за отказ: Беженец раскрыл подробности удара ВСУ по подвалу с людьми в Родинском

В городе Родинское севернее Красноармейска в ДНР украинские военные нанесли удар по подвалу, где укрывались местные жители. Об этом РИА «Новости» сообщил житель города Антон Равинский.

Источник: Life.ru

По словам мужчины, до освобождения населённого пункта российскими силами к нему домой приходили украинские военные. Они просили предоставить доступ в подвал, где находилась группа местных жителей, однако получили отказ.

«Они [украинские военные] уехали, через день-два в этот дом прилетело, 14-го числа начали разбирать этот подвал. Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате», — сказал он.

После самостоятельного выхода из-под завалов группа беженцев покинула дом и разошлась в поисках нового укрытия. Сам Равинский вместе с другом позже обосновался в гараже, где они продолжили прятаться.

Ранее сообщалось, что в Горловке Донецкой Народной Республики три мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Дрон ударил по гражданскому объекту в городе.

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