Российский турист чудом выжил при крушении судна в Индонезии

Прибывшие на место спасатели не нашли людей в воде возле места крушения. Выяснилось, что турист из России вместе с капитаном добрались до острова Серая. Местные службы сообщают, что они провели в воде около четырёх часов. Позже обоих госпитализировали на острове Флорес, их состояние охарактеризовали как удовлетворительное. По факту инцидента начато расследование. По предварительной версии, судно могло наскочить на риф.