Российский турист чудом выжил при крушении судна в Индонезии

У берегов индонезийского острова Флорес затонуло судно, на борту которого находился гражданин России. Его соотечественнику удалось выжить во время этой катастрофы. Информацию об этом распространяет Telegram-канал Shot.
Согласно данным, россиянин Акоб Т. отправился в морскую экскурсию на открытом судне «Берках Кембар», где кроме него находился только капитан. Когда корабль стал погружаться в воду, капитан успел передать аварийный сигнал.
Прибывшие на место спасатели не нашли людей в воде возле места крушения. Выяснилось, что турист из России вместе с капитаном добрались до острова Серая. Местные службы сообщают, что они провели в воде около четырёх часов. Позже обоих госпитализировали на острове Флорес, их состояние охарактеризовали как удовлетворительное. По факту инцидента начато расследование. По предварительной версии, судно могло наскочить на риф.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.