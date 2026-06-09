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В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, есть погибший

В подмосковной Балашихе взорвался легковой автомобиль. Водитель погиб, сообщает Следственный комитет РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Происшествие произошло в микрорайоне Авиаторов около 5:30 во вторник, 9 июня. Во время движения BMW X3 по улице Колдунова сдетонировало взрывное устройство. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

«При движении автомобиля марки BMW Х3 возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства», — говорится в публикации Следкома в Max.

В ведомстве уточнили, что водитель скончался на месте происшествия.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Они осматривают территорию.

По факту подрыва автомобиля следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

СК