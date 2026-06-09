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Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 — адреса

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник на пяти заправках крупной сети появился в свободной продаже бензин марки Аи-92. Об этом во вторник сообщил глава региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что топливо можно купить с 10 утра.

«На пяти заправках “АТАН” будет в свободной продаже бензин марки Аи-92», — написал он в своем канале МАКС.

По информации губернатора, топливо имеется на следующих станциях:

  • АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2;

  • АЗС 82 Камышовое шоссе 7-В;

  • АЗС 166 Камышовое шоссе 32;

  • АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16;

  • АЗС 168 Инкерман, Симыеропольское шоссе 18-А, Н-06, 62 км.

При этом в сети «ТЭС» заправляют автомобили исключительно по QR-кодам, напомнил Развожаев.

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