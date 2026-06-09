Где в Севастополе можно купить бензин Аи-92 — адреса

Он уточнил, что топливо можно купить с 10 утра.
«На пяти заправках “АТАН” будет в свободной продаже бензин марки Аи-92», — написал он в своем канале МАКС.
По информации губернатора, топливо имеется на следующих станциях:
- АЗС 60 Любимовка, Качинское шоссе, 2;
АЗС 82 Камышовое шоссе 7-В;
АЗС 166 Камышовое шоссе 32;
АЗС 161 с. Гончарное, ул. Дрыгина, 16;
- АЗС 168 Инкерман, Симыеропольское шоссе 18-А, Н-06, 62 км.
При этом в сети «ТЭС» заправляют автомобили исключительно по QR-кодам, напомнил Развожаев.
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