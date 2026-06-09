Машина с подростками врезалась в дерево в Шатуре, одна девочка погибла, ещё двое в больнице

Ранее сообщалось, что на внешней стороне МКАД на 82-м километре произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля. Сначала у девушки, управлявшей мотоциклом, заглох двигатель, после чего транспортное средство было остановлено на обочине. К ситуации подошёл мужчина, который решил помочь завести байк способом «с толкача». В результате манёвра произошло столкновение с фурой.