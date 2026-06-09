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Беременная двойней адвокат внезапно скончалась перед родами

В Грузии скоропостижно скончалась 32-летняя женщина-адвокат Тинатин Бериашвили. Она находилась на девятом месяце беременности и ждала двойню. Трагедия произошла в больнице — врачи не смогли спасти ни мать, ни младенцев, пишет Ambebi.ge.

Источник: Life.ru

Девушка ждала появления на свет двойни. Находясь дома, юрист внезапно потеряла сознание. Прибывшая бригада скорой помощи экстренно госпитализировала её, но помочь пациентке уже не удалось.

Официальная причина смерти будет установлена после экспертизы. Однако близкие уже называют вероятный диагноз — тромбоэмболия.

«Она была очень талантливым и профессиональным адвокатом. Со дня на день должна была родить. Нам говорят, что причиной мог стать тромб. Её срочно доставили в больницу без сознания, но спасти уже не смогли», — поделились близкие семьи.

Ранее Life.ru писал, что в Пермском крае трое врачей районной больницы предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности беременной женщине: по данным СК, гинеколог не направил пациентку в стационар, а анестезиолог при экстренной операции повредил ей лёгкое.

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