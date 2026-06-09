Прокуратура прокомментировала взрыв машины в Балашихе

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование взрыва автомобиля в Балашихе, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По поручению исполняющего обязанности прокурора региона Андрея Ганцева на месте работу сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Инцидент произошёл около 05:30 на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. При движении автомобиля BMW X3 было приведено в действие взрывное устройство.
Водитель получил множественные ранения и скончался на месте.
Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.