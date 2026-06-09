Пятеро детей пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде за минувшие выходные

Около 00:12 в воскресенье, 7 июня, на улице Рождественской случилось еще одно ДТП. 23-летняя девушка за рулем автомобиля Рено не заняла крайнее левое положение при повороте и столкнулась с машиной Хендай Солярис. В результате пострадали два 17-летних пассажира — они обратились в больницу с ушибами.