Пятеро детей пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде за минувшие выходные

За выходные с 6 по 7 июня в Нижнем Новгороде случилось четыре ДТП с участием детей. К сожалению, пострадали пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Первая авария произошла в субботу, 6 июня, около 13:15 на улице Минеева. Водитель Камаза при перестроении врезался в электровелосипед под управлением 16-летнего подростка — его госпитализировали с ушибами.
В тот же день в 15:30 на улице Мончегорской водитель автомобиля Ниссан сбил 6-летнего ребенка на велосипеде, который пересекал проезжую часть. С ушибами его доставили в больницу.
Около 00:12 в воскресенье, 7 июня, на улице Рождественской случилось еще одно ДТП. 23-летняя девушка за рулем автомобиля Рено не заняла крайнее левое положение при повороте и столкнулась с машиной Хендай Солярис. В результате пострадали два 17-летних пассажира — они обратились в больницу с ушибами.
Кроме того, 7 июня в 14:50 на улице Планировочной водитель авто Хавал при выезде с прилегающей территории сбил 7-летнего велосипедиста на тротуаре. С ушибами его доставили в больницу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что водитель без прав врезался в жилой дом в Павловском округе.