Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли при пожаре в частном доме в российском регионе

Вечером в понедельник в Кировской области загорелся частный дом.

Вечером в понедельник в Кировской области загорелся частный дом. Погибли три человека. Пожар произошёл в городе Белая Холуница, на улице Полевая, сообщили в главном управлении МЧС региона.

Огонь охватил 100 квадратных метров.

«Техногенный пожар в частном жилом доме. Погибли три человека. Причина устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работали 11 сотрудников МЧС и областной пожарно-спасательной службы. Было задействовано четыре единицы техники.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Читайте также: «Прокуратура прокомментировала взрыв машины в Балашихе».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше