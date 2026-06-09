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В летнем лагере под Калининградом произошла вспышка норовируса: делом заинтересовалась прокуратура

В летнем лагере под Калининградом у 27 детей и двоих взрослых выявлен норовирус.

Источник: Комсомольская правда

В оздоровительном лагере «Алые паруса» под Калининградом произошла вспышка норовируса. В числе зараженных оказались 27 детей и двое взрослых — сотрудников лагеря. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что ЧП было зафиксировано 7 июня. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора устанавливают причины инфицирования. Для этого уже отобраны пробы питьевой воды, продовольственного сырья и готовых блюд. Кроме того, проведена дезинфекция.

Контролирующие ведомства приняли решение досрочно завершить отдых смены. Ситуацию со вспышкой норовируса взял под свой контроль губернатор Алексей Беспрозванных. Глава региона также поручил усилить контроль за детским питанием в летних лагерях области.

1 июня в Алтайском крае произошла вспышка норовируса в детском санатории в Барнауле. Об инциденте стало известно в понедельник, 1 июня. На данный момент известно о 20 пострадавших, среди них 18 детей.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о выявлении норовирусной инфекции 2-го типа у девяти детей после праздничного мероприятия в Екатеринбурге. Утренник был организован группой родителей и прошел в студии.

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