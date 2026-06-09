В летнем лагере под Калининградом произошла вспышка норовируса: делом заинтересовалась прокуратура

В ведомстве отметили, что ЧП было зафиксировано 7 июня. В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора устанавливают причины инфицирования. Для этого уже отобраны пробы питьевой воды, продовольственного сырья и готовых блюд. Кроме того, проведена дезинфекция.