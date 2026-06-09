Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колтушском озере под Петербургом утонул ребенок

На месте работал поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Спасатели провели поисковые работы в Колтушском озере. Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, трагедия произошла 8 июня.

В ведомство поступило сообщение о то, что в водоеме утонул ребенок. На месте работал поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Специалисты извлекли тело погибшего из озера и передали полицейским. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Жителей и гостей региона призвали не купаться в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и тщательно следить за детьми во время отдыха у водоемов.