Актюбинцы подрались из-за места на парковке

Как сообщает Telegram-канал ZTB NEWS, в Актобе водитель напал на другого из-за парковочного места. Пострадавший получил сотрясение мозга.
Инцидент произошел в 19:00 в 12 микрорайоне у дома № 30. На кадрах видно драку мужчин, один из которых после удара оппонента падает на землю.
В ДП Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту установлен и доставлен в отдел полиции 36-летний подозреваемый. Начато досудебное расследование.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания (ИВС).