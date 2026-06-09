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Актюбинцы подрались из-за места на парковке

В Актобе конфликт водителей из-за места на парковке закончился дракой. Инцидент попал на видео. В полиции сообщили, что начато расследование, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщает Telegram-канал ZTB NEWS, в Актобе водитель напал на другого из-за парковочного места. Пострадавший получил сотрясение мозга.

Инцидент произошел в 19:00 в 12 микрорайоне у дома № 30. На кадрах видно драку мужчин, один из которых после удара оппонента падает на землю.

В ДП Актюбинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту установлен и доставлен в отдел полиции 36-летний подозреваемый. Начато досудебное расследование.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания (ИВС).