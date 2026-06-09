Пьяная водитель снесла людей у дома: в МВД прокомментировали смертельное ДТП в на юге Казахстана

«Изначально в ходе расследования были установлены данные, указывающие на нахождение виновного водителя в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время уголовное дело расследуется по статье 345 прим. 1, то есть по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемое лицо взято под стражу», — дополнил он.