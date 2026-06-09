В Туве 16-летний подросток зарезал 14-летнего знакомого из-за неприязни

Барун-Хемчикский межрайонный следственный отдел СК России по Республике Тыва расследует уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Ак-Довурак. Его обвиняют в убийстве знакомого подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.