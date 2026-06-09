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В Туве 16-летний подросток зарезал 14-летнего знакомого из-за неприязни

Школьник от полученных травм скончался в больнице.

Барун-Хемчикский межрайонный следственный отдел СК России по Республике Тыва расследует уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Ак-Довурак. Его обвиняют в убийстве знакомого подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 31 мая 2026 года около 23 часов на улице Центральной подросток на почве ранее возникших неприязненных отношений нанёс ножевые ранения 14-летнему знакомому. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Злоумышленника задержали, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Следствие ходатайствует об аресте.

Ранее мы сообщали, что красноярец получил 17 лет за изнасилование и истязание малолетней падчерицы.