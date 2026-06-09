Омскую пенсионерку спасли от потери 12 млн рублей

Всё началось с того, что неизвестные по телефону представились чиновниками и под предлогом выплаты награды за погибшего на СВО сына выведали у пенсионерки паспортные данные. Затем поступил звонок якобы от сотрудника портала госуслуг — женщине сообщили об утечке её личной информации. А завершил цепочку лже-правоохранитель, который убедил омичку снять все накопления и передать их курьеру для «обеспечения сохранности». Пенсионерка пришла в банк и попросила обналичить 12 миллионов рублей. Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное и предупредили полицию.