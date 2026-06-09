Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскую пенсионерку спасли от потери 12 млн рублей

Трое приезжих три недели обрабатывали женщину — представлялись то соцслужбами, то полицией, то «Госуслугами».

Источник: Magnific

Полицейские задержали троих жителей соседнего региона, которые приехали в Омск за 12 миллионами рублей пожилой горожанки — женщину едва не обманули по классической схеме «ваши деньги в опасности», об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всё началось с того, что неизвестные по телефону представились чиновниками и под предлогом выплаты награды за погибшего на СВО сына выведали у пенсионерки паспортные данные. Затем поступил звонок якобы от сотрудника портала госуслуг — женщине сообщили об утечке её личной информации. А завершил цепочку лже-правоохранитель, который убедил омичку снять все накопления и передать их курьеру для «обеспечения сохранности». Пенсионерка пришла в банк и попросила обналичить 12 миллионов рублей. Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное и предупредили полицию.

Оперативники задержали троих подозреваемых прямо при получении муляжа свертка — вместо настоящих денег. При обыске у них изъяли мобильные телефоны, поддельное служебное удостоверение и порошкообразное вещество (по нему возбуждено отдельное дело о наркотиках). В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Ранее мы рассказывали, что омский таксист обчистил карту бойца СВО на миллион рублей, пока тот лечился в госпитале.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше