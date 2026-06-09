Омскую пенсионерку спасли от потери 12 млн рублей

Полицейские задержали троих жителей соседнего региона, которые приехали в Омск за 12 миллионами рублей пожилой горожанки — женщину едва не обманули по классической схеме «ваши деньги в опасности», об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Всё началось с того, что неизвестные по телефону представились чиновниками и под предлогом выплаты награды за погибшего на СВО сына выведали у пенсионерки паспортные данные. Затем поступил звонок якобы от сотрудника портала госуслуг — женщине сообщили об утечке её личной информации. А завершил цепочку лже-правоохранитель, который убедил омичку снять все накопления и передать их курьеру для «обеспечения сохранности». Пенсионерка пришла в банк и попросила обналичить 12 миллионов рублей. Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное и предупредили полицию.
Оперативники задержали троих подозреваемых прямо при получении муляжа свертка — вместо настоящих денег. При обыске у них изъяли мобильные телефоны, поддельное служебное удостоверение и порошкообразное вещество (по нему возбуждено отдельное дело о наркотиках). В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Ранее мы рассказывали, что омский таксист обчистил карту бойца СВО на миллион рублей, пока тот лечился в госпитале.