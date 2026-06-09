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Суд отменил оправдательный приговор бывшему следователю из Чайковского

Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Приговор бывшему следователю будет пересмотрен, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В апреле этого года суд признал бывшего старшего следователя следственного отдела СКР по городу Чайковскому Александра Чакина невиновным. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

«Чакин из личной заинтересованности превысил должностные полномочия и фальсифицировал доказательства по уголовному делу о тяжком преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — приводит позицию следствия Пермский краевой суд.

Судебная коллегия по уголовным делам отменила решение суда первой инстанции. Дело возвращено для рассмотрения иным составом судей.

Напомним, в Перми экс-сотрудницу детсада в Перми осуждена за кражу золота у малышей, а житель Перми получит 416 тысяч рублей за отмененный отпуск.