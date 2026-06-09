Суд отменил оправдательный приговор бывшему следователю из Чайковского

Приговор бывшему следователю будет пересмотрен, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
В апреле этого года суд признал бывшего старшего следователя следственного отдела СКР по городу Чайковскому Александра Чакина невиновным. Он обвинялся в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.
«Чакин из личной заинтересованности превысил должностные полномочия и фальсифицировал доказательства по уголовному делу о тяжком преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — приводит позицию следствия Пермский краевой суд.
Судебная коллегия по уголовным делам отменила решение суда первой инстанции. Дело возвращено для рассмотрения иным составом судей.
Напомним, в Перми экс-сотрудницу детсада в Перми осуждена за кражу золота у малышей, а житель Перми получит 416 тысяч рублей за отмененный отпуск.