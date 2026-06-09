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Раскрыты подробности ночного удара ВСУ по мосту в Чонгаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мост в Чонгаре с помощью более чем 20 беспилотников.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мост в Чонгаре с помощью более чем 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Благодаря мобильным огневым группам удалось уничтожить большинство целей на подлете. Сальдо подчеркнул, что их работа предотвратила более серьезные последствия удара.

Глава региона сообщил, что ВСУ сосредоточили атаки на объекте в Чонгаре, чтобы нарушить логистику и осложнить передвижение людей и грузов.

Удар по мосту в Чонгаре, соединяющий Запорожскую и Херсонскую области с Республикой Крым, был нанесен сегодня ночью. Из-за повреждений сооружения движение по нему временно перекрыто. Водителей попросили использовать объездные маршруты через Армянск и Перекоп.

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