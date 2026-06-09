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Прокуратура взяла на контроль расследование подрыва автомобиля в Балашихе

СК возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в Балашихе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование инцидента в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи, где в результате подрыва автомобиля погиб человек. По поручению и.о. прокурора региона Андрея Ганцева работу на месте координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник около 05:30 утра в подмосковной Балашихе был взорван автомобиль BMW Х3, двигавшийся по улице Колдунова. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

Год назад, 25 апреля, в Балашихе загорелся и взорвался автомобиль, в котором находился заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он погиб. По предварительным данным, причиной взрыва стало срабатывание самодельного взрывного устройства.