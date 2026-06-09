Прокуратура взяла на контроль расследование подрыва автомобиля в Балашихе

Во вторник около 05:30 утра в подмосковной Балашихе был взорван автомобиль BMW Х3, двигавшийся по улице Колдунова. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.