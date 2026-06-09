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74 ребенка пострадали на дорогах Нижнего Новгорода

Больше всего ДТП с участием детей произошло в Автозаводском районе.

Источник: Время

С начала 2026 года на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 68 ДТП с участием детей и подростков, в результате которых 74 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в отделе ГИБДД городского управления МВД.

В Автозаводском районе произошло 19 ДТП с детьми, в результате которых пострадало 22 ребенка. В Нижегородском районе — 14 ДТП, ранения получили 18 несовершеннолетних.

На территории Сормовского района зафиксировано 13 подобных ДТП, пострадавших — 19. На дорогах Приокского района 12 детей получили травмы.

В Ленинском, Московском и Советском районах зарегистрировано по 4 ДТП, в результате которых травмировалось 15 несовершеннолетних. Меньше всего пострадавших в Канавинском районе — три ребенка.

Напомним, что более 300 детей и родителей приняли участие в акции «Безопасный путь на двух колесах» в Дзержинске.