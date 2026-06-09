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Очевидцы бросились на помощь: Взрыв BMW в Балашихе попал на видео

Момент ЧП в Балашихе попал на камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как BMW X3 внезапно детонирует прямо во время движения. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство (СВУ) было спрятано в задней части иномарки. Видео публикует SHOT.

Источник: Life.ru

Момент ЧП в Балашихе попал на камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как BMW X3 внезапно детонирует прямо во время движения. Видео © Telegram / SHOT.

Сразу после хлопка в багажном отделении и на пассажирских местах вспыхнул пожар. Неуправляемая машина проехала еще несколько метров и по инерции врезалась в припаркованный Haval, остановившись лишь после столкновения.

Первыми на месте происшествия оказались прохожие. Люди не растерялись и, рискуя собой, бросились к горящему транспорту. Очевидцы оперативно выломали двери и вытащили из салона мужчину, который находился за рулем.

Несмотря на быстрые действия неравнодушных граждан, спасти пострадавшего не удалось. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался еще до прибытия медиков.

Напомним, ЧП случилось сегодня рано утром в подмосковной Балашихе: около 06:30 в микрорайоне Авиаторов произошел мощный взрыв легковой машины. Водитель погиб. СК возбудил уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.