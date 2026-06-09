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Почти 30 человек заразились норовирусом в летнем лагере под Калининградом

В Калининградской области в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» произошла вспышка норовируса. Заболеванием заразились сразу 27 детей и двое взрослых сотрудников, сообщила прокуратура региона в своем «Макс»-канале.

В Калининградской области в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» произошла вспышка норовируса. Заболеванием заразились сразу 27 детей и двое взрослых сотрудников, сообщила прокуратура региона в своем «Макс»-канале.

Инцидент произошел 7 июня в поселке Лесной Зеленоградского округа. Воспитанники лагеря после заражения обратились за медицинской помощью с симптомами данного инфекционного заболевания.

В надзорном ведомстве уточнили, что региональным управлением Роспотребнадзора в лагере были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Смена в лагере завершена досрочно.

Прокуратура Калининградской области по данному факту проводит проверку. Также сообщается, что губернатор региона Алексей Беспрозванных распорядился усилить контроль за детским питанием в лагерях области.

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