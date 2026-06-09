СК возбудил дело после взрыва автомобиля BMW в подмосковной Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в микрорайоне Авиаторов в Балашихе подорвали машину марки BMW X3. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— По факту подрыва автомобиля в городе Балашихе следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
На место прибыли правоохранители. Они осматривают место происшествия. Следователи назначат экспертизы.
Инцидент произошел рано утром 9 июня. В результате взрыва водитель BMW получил множественные ранения, он скончался до приезда медиков.