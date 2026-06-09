Неизвестный ранил охранника ножницами в петербургском ТРК и сбежал

Ранее сообщалось, что 23 мая в зоне отдыха Пирогово в Москве произошёл инцидент у торговой точки с мороженым. 31-летний москвич вместе с семьёй и родственником отдыхал на берегу Пироговского водохранилища, а затем подошёл к ларьку после пикника. Возле точки продажи между посетителями возник конфликт, связанный с оплатой покупки.