Видео с признанием планировавшего теракт в ульяновской колонии показала ФСБ

Задержанный в Ульяновской области сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации планировал нападение на сотрудников исправительного учреждения с целью их захвата и убийства. Об этом стало известно из видеозаписи допроса, распространенной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Ранее ФСБ совместно со ФСИН сообщили о предотвращении теракта в одной из региональных колоний. Злоумышленник готовил атаку в канун мусульманского праздника Курбан-байрам.
«Я планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководство и инспекторов с целью их захвата и последующего убийства», — сообщил заключенный на видео.
На кадрах допроса мужчина также выразил сожаление о содеянном, отметив, что его действия могли бы нанести «непоправимый ущерб». Заключенный уже обратился к единоверцам с призывом не следовать его примеру.
Напомним, готовившего теракт осужденного изолировали от других заключенных и перевели для содержания в другое учреждение. Расследование продолжается.