«Передала двухлетнего внука и большее ее не видели». Под Шкловом на пожаре погибли супруги

Одна из очевидцев рассказала, что было сильное задымление, хозяйка дома изнутри разбила стекло, женщина подбежала и соседка через окно передала ей своего двухлетнего внука. После этого из-за огня женщину больше не видели. При ликвидации пожара работники МЧС нашли в комнатах погибших супругов. Ребенка удалось спасти, он сейчас находится в больнице.