В лагере под Калининградом у детей и взрослых выявили норовирус

В детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Калининградской области у 27 детей и двух взрослых сотрудников обнаружили норовирусную инфекцию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Вспышка заболевания произошла 7 июня в детско-юношеской спортивной школе, являющейся частью лагеря и расположенной в Зеленоградском округе.
После того как были зафиксированы случаи заражения, специалисты Роспотребнадзора в Калининградской области приступили к эпидемиологическому расследованию. Для этого они взяли на проверку образцы питьевой воды, провели смывы с различных поверхностей, а также собрали пробы продуктов питания — как сырья, так и готовых блюд. Кроме того, были взяты анализы у работников, которые готовят пищу.
Чтобы остановить распространение инфекции, провели целый ряд мер, включая дезинфекцию. Из-за выявленных проблем решили закончить смену в лагере раньше.
В связи с произошедшим губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал организовать усиленную проверку питания детей в летних оздоровительных лагерях региона.
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