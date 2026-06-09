В лагере под Калининградом у детей и взрослых выявили норовирус

После того как были зафиксированы случаи заражения, специалисты Роспотребнадзора в Калининградской области приступили к эпидемиологическому расследованию. Для этого они взяли на проверку образцы питьевой воды, провели смывы с различных поверхностей, а также собрали пробы продуктов питания — как сырья, так и готовых блюд. Кроме того, были взяты анализы у работников, которые готовят пищу.