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Видео с подрывом BMW X3 около жилого дома в Балашихе появилось в Сети

Видео с моментом подрыва автомобиля BMW X3 около жилого дома в микрорайоне Авиаторов в Балашихе появилось в Сети. Соответствующие кадры во вторник, 9 июня, опубликовали в Telegram-канале Mash.

Видео с моментом подрыва автомобиля BMW X3 около жилого дома в микрорайоне Авиаторов в Балашихе появилось в Сети. Соответствующие кадры во вторник, 9 июня, опубликовали в Telegram-канале Mash.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как автомобиль ехал по дороге, а затем прозвучал взрыв. На кадрах виден огонь и дым. После случившегося к машине подбежали несколько очевидцев.

По неподтвержденным данным, взрывчатка была установлена на днище иномарки.

Инцидент произошел около 5:30 утра 9 июня. Водитель BMW скончался на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи прибыли на место, чтобы установить все обстоятельства.