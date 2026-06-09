Грузовик перевернулся на улице Мильчакова в Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».
Очевидцы рассказали, что ДТП произошло на повороте с шоссе Космонавтов. На месте работают пожарные, скорая и сотрудники ДПС. По словам свидетелей, около грузовика лежит тело.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение по улице Мильчакова в сторону шоссе Космонавтов сильно затруднено. Этот участок дороги окрашен в бордовый цвет.
Сайт perm.aif.ru направил запросы в Госавтоинспекцию и в Министерство здравоохранения Пермского края, чтобы узнать подробности проишествия.
Напомним, в Соликамске произошло массовое ДТП с участием 8 автомобилей.