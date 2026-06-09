92-летний лауреат Пулитцеровской премии погиб в ДТП

Американский историк Гордон Вуд, специализировавшийся на эпохе Американской революции и удостоенный Пулитцеровской премии, скончался в возрасте 92 лет. 7 июня ученого сбил автомобиль на парковке супермаркета в городе Ист-Провиденс, штат Род-Айленд. Об этом пишет AP.
По данным полиции, водитель остался на месте происшествия и сотрудничает со следствием, на данный момент ему не предъявлены обвинения. Историка экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Гибель Вуда подтвердила его дочь.
Гордон Вуд считался одним из самых влиятельных исследователей американского фундамента. Он был почетным профессором Брауновского университета и автором десятков книг. Именно его работа «Радикализм Американской революции» принесла автору Пулитцеровскую премию по истории в 1993 году.
В 2011 году президент Барак Обама вручил Вуду Национальную гуманитарную медаль «за исследования, проливающие свет на основание нации и разработку Конституции США».
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