Блокпост установили на месте поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

На месте поисков семьи Сергея Усольцева в красноярской тайге установили блокпост. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
В ведомстве объяснили, что блокпост там поставили для того, чтобы на месте поисков не было посторонних лиц и специалисты могли спокойно работать.
— В результате на поисковые мероприятия семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье посторонних лиц допущено не было. Это дало возможно специалистам спокойно проводить поиски, — заявили следователи в беседе с ТАСС.
Днем ранее следователи опубликовали видео возобновленных поисков пропавшей еще в сентябре прошлого года в горной тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых.
4 июня в СК сообщили, что поиски продлятся до 9 июня. После этого их приостановят. Семью Усольцеву ищут силовики, сотрудники Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры. Посторонние не смогут оказаться в районе, где ведется поиск. Такое решение приняли правоохранители. Как идут поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения есть у следствия — в отдельном материале.