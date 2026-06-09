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Блокпост установили на месте поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

На месте поисков семьи Сергея Усольцева в красноярской тайге установили блокпост. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

На месте поисков семьи Сергея Усольцева в красноярской тайге установили блокпост. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

В ведомстве объяснили, что блокпост там поставили для того, чтобы на месте поисков не было посторонних лиц и специалисты могли спокойно работать.

— В результате на поисковые мероприятия семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье посторонних лиц допущено не было. Это дало возможно специалистам спокойно проводить поиски, — заявили следователи в беседе с ТАСС.

Днем ранее следователи опубликовали видео возобновленных поисков пропавшей еще в сентябре прошлого года в горной тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых.

4 июня в СК сообщили, что поиски продлятся до 9 июня. После этого их приостановят. Семью Усольцеву ищут силовики, сотрудники Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры. Посторонние не смогут оказаться в районе, где ведется поиск. Такое решение приняли правоохранители. Как идут поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения есть у следствия — в отдельном материале.