Блокпост установили на месте поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

4 июня в СК сообщили, что поиски продлятся до 9 июня. После этого их приостановят. Семью Усольцеву ищут силовики, сотрудники Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры. Посторонние не смогут оказаться в районе, где ведется поиск. Такое решение приняли правоохранители. Как идут поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения есть у следствия — в отдельном материале.