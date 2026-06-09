Погибшему было 62 года: Подробности взрыва BMW в Балашихе

Инцидент произошел спустя считанные минуты после того, как водитель начал движение. Автомобиль успел отъехать от парковки всего на 50 метров, когда прогремел взрыв. Сила детонации была колоссальной: обломки иномарки разлетелись по всей округе, а водитель получил смертельные травмы, несовместимые с жизнью.