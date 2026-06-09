В Петербурге задержали пособника украинских спецслужб

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, согласно оперативным сведениям, установил контакт с сотрудником украинской военной разведки и содействовал ему в планировании диверсионно-террористической атаки. Об этом проинформировали представители пресс-службы регионального управления ФСБ России.
В официальном сообщении указывается: «Пресечена незаконная деятельность гражданина Российской Федерации, родившегося в 1974 году. В процессе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено, что подозреваемый по собственной инициативе вступил в интернет-переписку с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и по указанию куратора занимался подготовкой к диверсионно-террористическому акту».
Судя по словам задержанного, которые прозвучали на записи оперативной съемки, он фотографировал территорию, обозначенную куратором, и должен был разместить там видеокамеру. За выполнение поставленных задач ему обещали выплатить 8,5 тысячи долларов, однако денежное вознаграждение он так и не получил.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.