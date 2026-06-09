В Петербурге задержали пособника украинских спецслужб

Судя по словам задержанного, которые прозвучали на записи оперативной съемки, он фотографировал территорию, обозначенную куратором, и должен был разместить там видеокамеру. За выполнение поставленных задач ему обещали выплатить 8,5 тысячи долларов, однако денежное вознаграждение он так и не получил.