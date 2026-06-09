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Два дома загорелись в курортной Джубге в Краснодарском крае

Обломки БПЛА упали в частном секторе курортного поселка Джубга в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона. Загорелись два дома.

Обломки БПЛА упали в частном секторе курортного поселка Джубга в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона. Загорелись два дома.

На месте работают пожарные, оперативные и специальные службы. Жители поселка в местных чатах в Telegram также делятся снимками дымящейся крыши в районе Набережной улицы.

В ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили 140 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе над Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Из-за сохраняющейся угрозы в Краснодарском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности, который был введен накануне вечером.

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