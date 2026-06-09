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Мощность СВУ, которым подорвали BMW в Балашихе, составила 300 граммов тротила

Мощность взрывчатки, установленной под днище автомобиля BMW X3 в Балашихе, составила 300−400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

Мощность взрывчатки, установленной под днище автомобиля BMW X3 в Балашихе, составила 300−400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в Telegram-канале «112».

— Взрывное устройство было мощностью 300−400 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена под водительское сиденье, — говорится в публикации.

Взрыв прогремел рано утром 9 июня около жилого дома в микрорайоне Авиаторов. Машина проехала несколько метров, после чего произошла детонация. Водитель получил травмы, от которых скончался до прибытия медиков.

Видео с моментом подрыва BMW появилось в Сети. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Они назначат экспертизы, в том числе взрывотехническую.