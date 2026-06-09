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Кусты вместо роддома: Жительница Новосибирска родила возле подъезда

В Новосибирске женщина родила прямо у подъезда. Всё произошло на улице Вертковской, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Источник: Life.ru

В новосибирске женщина родила в кустах возле дома. Видео © Telegram / Mash Siberia.

Местная жительница услышала с улицы женские крики. Соседи предположили, что человеку требуется медицинская помощь, и вызвали бригаду скорой.

«Может, ногу сломала, что просит о помощи? А она, короче, ребенка родила!», — поделилась очевидица.

Прибывшие медики обнаружили роженицу и новорождённого. По предварительной информации, ребёнок появился на свет до приезда врачей.

Мать и младенец госпитализированы, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное — угрозы для жизни нет.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Скорая помощь прибыла на вызов в штатном режиме.

Ранее Life.ru писал, что пассажирка родила мальчика прямо в кресле самолёта ITA Airways по пути в Италию: на семимесячном сроке у женщины начались схватки, и роды приняли находившиеся на борту врач и медсестра. Командир развернул лайнер обратно в аэропорт вылета, где мать и новорождённого Мохамеда доставили в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.