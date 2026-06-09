Кусты вместо роддома: Жительница Новосибирска родила возле подъезда

Ранее Life.ru писал, что пассажирка родила мальчика прямо в кресле самолёта ITA Airways по пути в Италию: на семимесячном сроке у женщины начались схватки, и роды приняли находившиеся на борту врач и медсестра. Командир развернул лайнер обратно в аэропорт вылета, где мать и новорождённого Мохамеда доставили в больницу.