Под Воронежем мотоциклист убегал от автоинспекторов и представлялся чужим именем

— Нарушителю грозит несколько штрафов: 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет — за вождение в нетрезвом виде, от 5 до 15 тысяч рублей — за вождение без прав, 500 рублей — за управление транспортным средством без номеров. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.