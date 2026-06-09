Два петербуржца хотели вспомнить детство и подожгли пух, но спалили машину

Вечером 8 июня в полицию позвонила женщина. Она сообщила, что во дворе на проспекте Энергетиков сгорел автомобиль ее 39-летней дочери. Полицейские выехали на место и обнаружили частично выгоревший Renault Megane. Размер ущерба еще устанавливают.