Уровень воды снизился почти по всему руслу реки Кубани

Несмотря на общую стабилизацию ситуации, режим чрезвычайной ситуации по-прежнему сохраняется на всей территории Славянского района и в четырех населенных пунктах Крымского района (в станице Троицкой, селе Гвардейском, а также на хуторах Западном и Урма).