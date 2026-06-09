Уровень воды снизился почти по всему руслу реки Кубани

В Краснодарском крае фиксируют значительное улучшение гидрологической обстановки. По данным регионального оперативного штаба, практически на всем протяжении реки Кубани наблюдается спад уровня воды.
«Повышенный уровень воды без достижения неблагоприятных отметок сохраняется лишь в нижнем течении реки Кубани», — рассказали в оперштабе Краснодарского края.
Несмотря на общую стабилизацию ситуации, режим чрезвычайной ситуации по-прежнему сохраняется на всей территории Славянского района и в четырех населенных пунктах Крымского района (в станице Троицкой, селе Гвардейском, а также на хуторах Западном и Урма).
Большинство эвакуированных жителей уже вернулись в свои дома. На сегодняшний день в пункте временного размещения Славянского района остается всего один человек.