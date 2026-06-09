В Балашихе мужчина погиб при взрыве автомобиля. Что известно

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва машины в Балашихе, в результате которого погиб мужчина. По версии следствия, 9 июня 2026 года около 05:30 возле жилого многоквартирного дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов сработало взрывное устройство в автомобиле марки BMW X3. Находившийся в салоне водитель получил множественные ранения и скончался на месте происшествия. В настоящее время следователи и криминалисты ведомства совместно с оперативными службами провели осмотр места ЧП; назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.