В Балашихе мужчина погиб при взрыве автомобиля. Что известно

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва машины в Балашихе, в результате которого погиб мужчина. По версии следствия, 9 июня 2026 года около 05:30 возле жилого многоквартирного дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов сработало взрывное устройство в автомобиле марки BMW X3. Находившийся в салоне водитель получил множественные ранения и скончался на месте происшествия. В настоящее время следователи и криминалисты ведомства совместно с оперативными службами провели осмотр места ЧП; назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль прокуратурой Московской области. Как сообщили в надзорном ведомстве, по поручению исполняющего обязанности прокурора региона Андрея Ганцева на место происшествия для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб оперативно прибыл Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко.
По информации телеканала РЕН-ТВ, в регионе объявлен розыск заложившего бомбу злоумышленника. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила от 300 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте, а само оно было установлено под сиденьем водителя.
Как уточняет газета «Коммерсантъ», это уже второй подобный случай в микрорайоне Авиаторов. В апреле 2025 года на этой же территории при взрыве погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, 59-летний генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Виновным в том убийстве был признан Игнат Кузин, которого 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы.