В Перми суд отменил оправдательный приговор экс-следователю СКР

Пермский краевой суд отменил оправдательный приговор первой инстанции в отношении бывшего сотрудника Следственного комитета, которого подозревали в превышении должностных полномочий.
Как пояснили в пресс-службе суда, слуга закона ранее работал в должности старшего следователя. По версии органов, он сфальсифицировал доказательства по уголовному делу о тяжком преступлении. Мотивом стала личная заинтересованность в исходе расследуемого им уголовного дела.
В апреле этого года суд первой инстанции признал экс-следователя невиновным, поскольку не обнаружил в его поступках составов преступлений. Однако Пермский краевой суд отменил этот приговор и направил дело на новое разбирательство в тот же суд в ином составе.