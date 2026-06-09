Волгоградец притворялся девушкой по телефону и разводил мужчин на деньги

В августе 2025 года 20-летний парень из Челябинской области нашел в интернете объявление о предоставлении интим-услуг. Он созвонился с «девушкой» и перевел предоплату в 40 тысяч рублей. Но после этого номер телефона оказался недоступен, и потерпевший понял, что его обманули.