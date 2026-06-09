Жителя Перми отправили в колонию за вмешательство в драку двух женщин

Пытаясь разнять женщин, муж отвел жену в сторону и вступил в конфликт с потерпевшей, которая успела нанести ему несколько ударов по лицу. В ответ мужчина схватил женщину за волосы, повалил на пол и нанес ей удары ногами по голове, причинив тяжкий вред здоровью.