Жалобы на соседа-дебошира дошли до Москвы: Бастрыкин взял на контроль ситуацию на Кубани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проверки по факту противоправных действий жителя Новокубанска. Глава ведомства вмешался в ситуацию после массовых жалоб горожан в социальных сетях.
Ранее в местных пабликах появилась информация от жителей дома по улице Чапаева в Новокубанске. Люди пожаловались на соседа, который систематически терроризирует жильцов и совершает противоправные действия, в том числе направленные против детей. По словам горожан, они неоднократно обращались в органы внутренних дел, однако полиция не приняла никаких действенных мер для усмирения мужчины.
На публикации оперативно отреагировали в Следственном комитете. В настоящее время следственные органы СК России по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку по данному факту.
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе проверки и по доводам публикации», — сообщает Информационный центр СКР.