Жалобы на соседа-дебошира дошли до Москвы: Бастрыкин взял на контроль ситуацию на Кубани

Ранее в местных пабликах появилась информация от жителей дома по улице Чапаева в Новокубанске. Люди пожаловались на соседа, который систематически терроризирует жильцов и совершает противоправные действия, в том числе направленные против детей. По словам горожан, они неоднократно обращались в органы внутренних дел, однако полиция не приняла никаких действенных мер для усмирения мужчины.