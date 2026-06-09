В СК объяснили, чем блокпост помог на месте поисков пропавших Усольцевых

Установленный в районе возобновленных поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье блокпост позволил полностью ограничить туда доступ посторонних лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
В ведомстве отметили, что это дало возможность специалистам спокойно проводить поиски в указанной местности.
Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь бесследно пропали в сентябре прошлого года. До наступления холодов их поиски не дали никаких результатов, в связи с чем их были вынуждены прекратить.
В начале июня были организованы дополнительные поиски, в которых принимают участие порядка 80 человек. Территорию района оцепили и установили блокпост.
Ранее бывший следователь Максим Девятьяров заявил, что версия о добровольном исчезновении Усольцевых является маловероятной. Скорее всего, речь тут может идти о похищении или несчастном случае.